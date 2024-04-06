Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı yan yolunda uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 272 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan M.U, T. İ. ve V. B. gözaltına alındı.