Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı yan yolunda uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 272 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan M.U, T. İ. ve V. B. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.