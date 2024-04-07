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        Samsun'da silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 23:57 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:57
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        Samsun'da silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Genç Sokak'ta, otomobilden inen K.K. ve B.Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen bankta oturan kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

        Saldırıda, A.D.C. (20), B.Ç. (22), M.A. (22), T.Ş. (26), S.C.A. (26) ve Ü.O. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan A.D.C, B.Ç, M.A. ve Ü.O. Bafra Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliler K.K. ve B.Ç'yi ilçe merkezine girerken gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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