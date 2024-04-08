Samsun'da silahlı saldırıda 6 kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Alparslan Mahallesi Genç Sokak'ta dün, otomobilden inen K.K. ve B.Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen bankta oturan kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açmış, saldırıda, A.D.C. (20), B.Ç. (22), M.A. (22), T.Ş. (26), S.C.A. (26) ve Ü.O. (15) yaralanmıştı. Kaçan K.K. ve B.Ç. ilçe merkezine girerken gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.