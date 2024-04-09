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        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:19
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        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.K'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        M.M.K, ekiplerin çalışmaları sonucu saklandığı ikamette yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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