Samsun'da bir araçta 96 sentetik ecza hapı ile esrar bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada 96 sentetik ecza hapı, 5 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Araçta bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.