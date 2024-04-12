Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bir araçta 96 sentetik ecza hapı ile esrar bulundu

        Samsun'un Terme ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bir araçta 96 sentetik ecza hapı ile esrar bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir araçta arama yaptı.

        Araçta ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada 96 sentetik ecza hapı, 5 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

        Araçta bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor

        Benzer Haberler

        Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Leylekler Kızılırmak Deltası'ndaki yuvalarına yerleşti
        Leylekler Kızılırmak Deltası'ndaki yuvalarına yerleşti
        Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da 97 yaşındaki Esma Şahin'e bayram ziyareti
        Samsun'da 97 yaşındaki Esma Şahin'e bayram ziyareti
        AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
        AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
        Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Candal'dan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyar...
        Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Candal'dan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyar...