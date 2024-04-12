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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:50
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Canik ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler H.Ç. ve S.Ç'nin Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı.

        Aramada 411,53 gram esrar, 6 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen söz konusu şüpheliler gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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