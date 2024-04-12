Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Canik ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler H.Ç. ve S.Ç'nin Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı.
Aramada 411,53 gram esrar, 6 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen söz konusu şüpheliler gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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