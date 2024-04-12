AK Parti Ankara Milletvekili Çelebi'den Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamında ziyaret eden Çelebi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı tebrik ederek, "Havza'da 20 yıldır süregelen hizmetlerin artarak devam etmesi, ilçemizin daha da kalkınması için bu zafer çok önemli. Havza, tecrübesi ile kendini kanıtlamış emin ellerde. Bir Havzalı olarak ben de Ankara'da ilçem için elimden gelen gayreti göstermekteyim. Bu vesileyle Sayın Başkanımızın şahsında tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.