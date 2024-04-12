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        AK Parti Ankara Milletvekili Çelebi'den Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

        AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Havza Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:28
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        AK Parti Ankara Milletvekili Çelebi'den Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
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        AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Havza Belediyesini ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamında ziyaret eden Çelebi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı tebrik ederek, "Havza'da 20 yıldır süregelen hizmetlerin artarak devam etmesi, ilçemizin daha da kalkınması için bu zafer çok önemli. Havza, tecrübesi ile kendini kanıtlamış emin ellerde. Bir Havzalı olarak ben de Ankara'da ilçem için elimden gelen gayreti göstermekteyim. Bu vesileyle Sayın Başkanımızın şahsında tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

        İkiz de Çelebi’ye ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Havza’ya hizmet etmek için yola çıktık ve bunun için çalışacağız. Cumhur İttifakı'ndan aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha bir modern Havza, hedefimiz. Bu hedefe ulaşmada milletvekilimiz Sayın Kurtcan Çelebi’nin her daim yanımızda olduğundan eminim." diye konuştu.

        Ziyarette AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Belediye Meclis Üyesi Kadir Can Şenkal da bulundu.

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