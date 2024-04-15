Samsun'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Kavgada yaralanan E.K. Bafra Devlet Hastanesine, diğer yaralı Ü.C.O. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

E.K., ise Ü.C.O’nun bıçağını elinden alıp kendisini yaralayan kişiyi aynı bıçakla saldırdı.

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