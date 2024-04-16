Samsun'da nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi yalandı

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.K. müdahalenin arından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.G'nin Vezirköprü Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, E.G ve E.G'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Adatepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, M.G, E.G. ve S.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

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