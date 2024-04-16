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        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk etabı, Samsun'da yapılacak

        ​​​​​​​Petlas 2024 Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı, 10-12 Mayıs'ta Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:57
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        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk etabı, Samsun'da yapılacak
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        ​​​​​​​Petlas 2024 Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı, 10-12 Mayıs'ta Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Samsun Otomobil Spor Kulübü Başkanı Bilal Altunay, yazılı açıklamasında, daha önce 13 organizasyona başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

        Vezirköprü'deki yarışın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yılın en iyi organizasyon ödülüne dört kez layık görüldüğünü aktaran Altunay, "Son dönemde otomobil sporlarının ülkemizde hak ettiği değeri görmesi ve offroad branşının daha büyük kitlelere ulaşması için büyük çaba sağlayan federasyon başkanımız Eren Üçlertoprağı'na ve federasyonumuzun tüm paydaşlarına teşekkür ederiz. Samsun Otomobil Spor Kulübü olarak kamu kurumlarımız, sponsorlarımız ve federasyonumuzun desteğiyle başarılı bir organizasyon yapacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise Türkiye Offroad Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirterek "10-12 Mayıs'ta yapılacak Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. ayak yarışını Vezirköprü'de organize edecek olmaktan dolayı mutluyuz. Ulusal bir yarış organizasyonu olan Türkiye Offroad Şampiyonası'nın startı şehrimizde verilecek. Bu, ulusal nitelikte çok önemli bir spor organizasyonunu. Böylesi değerli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Şampiyonanın diğer ayaklarının 28-30 Haziran'da Ankara Kızılcahamam, 26-28 Temmuz'da Giresun Şebinkarahisar, 20-22 Eylül'de Denizli Merkezefendi, 18-20 Ekim'de Trabzon Akçaabat, 15-17 Kasım'da Sakarya merkez ve 6-8 Aralık'ta Kahramanmaraş merkezde yapılacağı kaydedildi.

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