Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanmak, resmi belgede sahtecilik, gasp ve yağma suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. D'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Ulugazi Mahallesi'nde yakalanan Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret
        Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Samsun'un yöresel lezzetleri tanıtıldı
        Samsun'un yöresel lezzetleri tanıtıldı
        Samsun'da 77 bin 600 sahte bandrollü makaron ele geçirildi
        Samsun'da 77 bin 600 sahte bandrollü makaron ele geçirildi
        Karadeniz'in en büyük müzesi Samsun turizmine ivme kazandırdı
        Karadeniz'in en büyük müzesi Samsun turizmine ivme kazandırdı
        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk etabı, Samsun'da yapılacak
        Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk etabı, Samsun'da yapılacak
        Arkadaşını bıçakladı, 'Birini öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti
        Arkadaşını bıçakladı, 'Birini öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti
        Havza OSB'de yer tahsis talebinde bulunan firmadan Belediye Başkanı İkiz'e...
        Havza OSB'de yer tahsis talebinde bulunan firmadan Belediye Başkanı İkiz'e...