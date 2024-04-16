Samsun'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanmak, resmi belgede sahtecilik, gasp ve yağma suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. D'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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