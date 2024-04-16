Samsun'da bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakan İ, daha sonra kardeşini telefonla arayarak evinde tanımadığı bir kişinin yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Gazi Paşa Mahallesi'nde bir evde birlikte içki içen Hakan İ. (50) ve Salih K. (45) arasında tartışma çıktı.

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