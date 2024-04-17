Samsun'da evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu söz konusu hırsızlığı, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 30 kaydı bulunan M.M. (20) ile 5 suç kaydı olan D.B'nin (25) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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