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        Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:40
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        Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Leyla U. (38) yönetimindeki 55 ACR 239 otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak boş araziye devrildi ve yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan sürücü ambulansta tedavi edildi.

        Ekiplerin, aracı bulunduğu yerden kaldırma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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