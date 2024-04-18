Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Leyla U. (38) yönetimindeki 55 ACR 239 otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak boş araziye devrildi ve yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü ambulansta tedavi edildi.
Ekiplerin, aracı bulunduğu yerden kaldırma çalışması sürüyor.
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