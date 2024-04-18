Samsun "2. İkiztepe Sağlık Zirvesi"ne hazırlanıyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi'nce düzenlenecek "2. İkiztepe Sağlık Zirvesi"nde, sağlık sektörü bir araya gelecek.

ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, AA muhabirine, Samsun'da 16-18 Mayıs tarihlerinde "2. İkiztepe Sağlık Zirvesi" düzenleyeceklerini söyledi.

Zirveye, Türkiye'deki sağlık sektörü temsilcilerinin yanı sıra 30 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı beklediklerini anlatan Doğru, "Samsun'da sağlık turizmi konusunda ciddi bir hizmet ihracatı başladığını görüyoruz. İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin birincisini yaptıktan sonra 3 milyon dolarlık sağlık turizmi gelişti. O zaman yurt dışından 60 katılımcı varken 2. İkiztepe Sağlık Zirvesi'ne 30 ülkeden 200'den fazla katılımcı gelecek." dedi.

Samsun'un sağlık hizmeti konusunda zirve şehirlerden biri olduğunu belirten Doğru, şöyle devam etti: "Samsun'daki sağlık hizmeti sektörü, özellikle özel hastaneler ve kamu hastanelerimiz, şehir hastanemiz de yapılıyor, üniversite hastanemiz şehirde birbiriyle irtibatlı ve kendi aralarında rekabeti artık bırakmış ve dış rekabete doğru yönelmiş durumda. Bu hususta hem Samsun Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, diğer yerel yönetimlerimiz kamu ve özel hastanelerimiz güç birliği oluşturarak Samsun'da en iyi hizmet ihracatını, en iyi sağlık turizmini yurt dışından gelecek misafirlerimize vermeyi planlamakta. Zaten önceki dönemlerde de böyle olmuştu ama bizim zirvemizden sonra daha zirveye çıktı. Hem tıbbi cihazda malzeme alımı konusunda hem de sağlık hizmeti ihracatı bizim tabirimizde sağlık turizmi konusunda buradaki hastanelerimizi, doktorlarımızı, Samsun'un sağlık şehri olarak altyapısını tanıyarak, görerek burayı hasta gönderecek alım heyetlerini burada ağırlayacağız."