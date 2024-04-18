Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun "2. İkiztepe Sağlık Zirvesi"ne hazırlanıyor

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi'nce düzenlenecek "2. İkiztepe Sağlık Zirvesi"nde, sağlık sektörü bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun "2. İkiztepe Sağlık Zirvesi"ne hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi'nce düzenlenecek "2. İkiztepe Sağlık Zirvesi"nde, sağlık sektörü bir araya gelecek.

        ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, AA muhabirine, Samsun'da 16-18 Mayıs tarihlerinde "2. İkiztepe Sağlık Zirvesi" düzenleyeceklerini söyledi.

        Zirveye, Türkiye'deki sağlık sektörü temsilcilerinin yanı sıra 30 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı beklediklerini anlatan Doğru, "Samsun'da sağlık turizmi konusunda ciddi bir hizmet ihracatı başladığını görüyoruz. İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin birincisini yaptıktan sonra 3 milyon dolarlık sağlık turizmi gelişti. O zaman yurt dışından 60 katılımcı varken 2. İkiztepe Sağlık Zirvesi'ne 30 ülkeden 200'den fazla katılımcı gelecek." dedi.

        Samsun'un sağlık hizmeti konusunda zirve şehirlerden biri olduğunu belirten Doğru, şöyle devam etti:

        "Samsun'daki sağlık hizmeti sektörü, özellikle özel hastaneler ve kamu hastanelerimiz, şehir hastanemiz de yapılıyor, üniversite hastanemiz şehirde birbiriyle irtibatlı ve kendi aralarında rekabeti artık bırakmış ve dış rekabete doğru yönelmiş durumda. Bu hususta hem Samsun Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, diğer yerel yönetimlerimiz kamu ve özel hastanelerimiz güç birliği oluşturarak Samsun'da en iyi hizmet ihracatını, en iyi sağlık turizmini yurt dışından gelecek misafirlerimize vermeyi planlamakta. Zaten önceki dönemlerde de böyle olmuştu ama bizim zirvemizden sonra daha zirveye çıktı. Hem tıbbi cihazda malzeme alımı konusunda hem de sağlık hizmeti ihracatı bizim tabirimizde sağlık turizmi konusunda buradaki hastanelerimizi, doktorlarımızı, Samsun'un sağlık şehri olarak altyapısını tanıyarak, görerek burayı hasta gönderecek alım heyetlerini burada ağırlayacağız."

        Samsun'un sağlık turizminden elde ettiği geliri artırmak istediklerine dikkati çeken Doğru, "Samsun, bölgemizde sağlık alanında birinci sırada, ülkemizde ise yedinci sırada bulunuyor. Panelde, onkoloji ve onkolojik cerrahi, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, obezite ve metabolik cerrahi, nörolojik bilimler, plastik cerrahi, sağlık turizminde inovasyon, doku ve organ nakli, kalp ve damar hastalıkları olmak üzere sekiz ana konu başlığımız bulunuyor. Burada 28 akademisyen sunum yapacak. Samsun'un ve ülkemizin sağlık alanında gelmiş olduğu en son teknolojik nokta, tıbbi altyapı ve medikal inovasyon ortaya koyulmuş olacak. Şu anda Samsun'da yıllık 3 milyon dolarlık sağlık turizmi yapıyoruz, bizim hedefimiz 30 milyon dolara çıkarmak, bunun için de çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        "Amerikan drone'ları hatalı çıktı Ukrayna Çin'e yöneldi"
        "Amerikan drone'ları hatalı çıktı Ukrayna Çin'e yöneldi"
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Vezirköprü Anadolu Lisesi Pansiyonu yenilendi
        Vezirköprü Anadolu Lisesi Pansiyonu yenilendi
        GÜNCELLEME - Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
        Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da inşaat halindeki binanın çatısı yandı
        Samsun'da inşaat halindeki binanın çatısı yandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı