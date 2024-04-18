Samsun'da "Güvenli Mahalle Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi

İlkadım ilçesindeki özel bir okulda düzenlenen programda meslek tanıtımı, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı gibi konularda 160 öğrenciye eğitim verildi.

Samsun'da yürütülen Güvenli Mahalle Güvenli Eğitim Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

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