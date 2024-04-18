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        Samsun'da "Güvenli Mahalle Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi

        Samsun'da yürütülen Güvenli Mahalle Güvenli Eğitim Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:28
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        Samsun'da "Güvenli Mahalle Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi
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        Samsun'da yürütülen Güvenli Mahalle Güvenli Eğitim Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

        İlkadım ilçesindeki özel bir okulda düzenlenen programda meslek tanıtımı, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı gibi konularda 160 öğrenciye eğitim verildi.

        Öğrenciler, polis memurları tarafından günlük hayatta karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilinçlendirildi.

        Öğrencilerin daha güvenli çevrede yaşamalarına katkı sağlanması amaçlanan etkinliğin ilerleyen dönemlerde devam edeceğini bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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