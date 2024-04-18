Tekkeköy'de ilkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencilerine özel şenlik düzenlendi

Uzunlar, öğretmenlerle de bir araya geldi.

Tekkeköy İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte animatörler, palyaçolar, şişme oyun alanları, yüz boyama standları, atlı karınca gibi etkinlikler yapıldı.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Tekkeköy İlkokulu, 23 Nisan Anaokulu ve Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik ve kermes gerçekleştirildi.

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