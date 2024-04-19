Samsun'da hakkında 30 yıl 7,5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Ekipler, Kale Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda "kasten öldürme", "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından toplam 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 10 farklı suçtan kaydı olan İ.B'yi (34) yakaladı.

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