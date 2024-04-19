Samsun'da hakkında 30 yıl 7,5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Kale Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda "kasten öldürme", "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından toplam 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 10 farklı suçtan kaydı olan İ.B'yi (34) yakaladı.
İ.B, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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