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        Samsun'da yonca yüklü tır şarampole devrildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 00:06 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:06
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        Samsun'da yonca yüklü tır şarampole devrildi
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        Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi.

        Samsun-Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkisinde H.B. idaresindeki 01 ATY 920 plakalı yonca yüklü tır şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun bir şeridi trafik akışına kapatıldı.

        Ekipler, tırı olduğu yerden çekici yardımı ile çıkarabilmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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