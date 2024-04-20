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        Samsun'da şok uygulamada gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan şok ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:58
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        Samsun'da şok uygulamada gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan şok ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda belirlenen noktalarda sabit şok ve NARVAS uygulaması kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve araçta bulunanların üzerinde yaptıkları aramada 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili E.D. ile A.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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