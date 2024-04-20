Alaçam'da Bocce Turnuvası düzenlendi

Dereceye giren takımların madalya ve kupalarını Kaymakam Fatih Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt verdi.

Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi bocce sahasında yapılan müsabakalar sonunda Alaçam Şehit Kadir Kara İmam Hatip Lisesi birinci, Alaçam ŞMTAL ikinci, Alaçam MTAL üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.