Samsun'da firari zanlı kovalamaca sonucu çatıda yakalandı

İş yerindeki aramada zanlıyı bulamayan polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yapılan izleme sonucu şüphelinin başka bir binaya geçtiğini belirledi.

Kovalamaca sonucu Cumhuriyet Meydanı'nda aracını bırakarak yaya kaçmaya başlayan zanlı, 5 katlı bir iş yerine girdi.

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