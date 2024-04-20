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        Samsun'da firari zanlı kovalamaca sonucu çatıda yakalandı

        Samsun'da "yağma" suçundan aranan şüpheli, kovalamaca sonucu bir binanın çatısında saklanırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:19
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        Samsun'da firari zanlı kovalamaca sonucu çatıda yakalandı
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        Samsun'da "yağma" suçundan aranan şüpheli, kovalamaca sonucu bir binanın çatısında saklanırken yakalandı.

        Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü suç araştırma ekipleri, firari zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Yağma olayına karışan T.İ'nin İlkadım ilçesindeki adresini belirleyen ekipler, zanlıyı takibe aldı. Şüpheli, polisi görünce otomobiliyle kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sonucu Cumhuriyet Meydanı'nda aracını bırakarak yaya kaçmaya başlayan zanlı, 5 katlı bir iş yerine girdi.

        İş yerindeki aramada zanlıyı bulamayan polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yapılan izleme sonucu şüphelinin başka bir binaya geçtiğini belirledi.

        Binanın çatısında saklanırken yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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