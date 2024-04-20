Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, sahte içki ürettiği belirlenen bir zanlının evinde arama yapıldı.
Aramada 90 litre etil alkol, 0,5 litre sahte içki, 81 sahte içki bandrolü ve 83 sahte etiket ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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