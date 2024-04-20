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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:48
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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, sahte içki ürettiği belirlenen bir zanlının evinde arama yapıldı.

        Aramada 90 litre etil alkol, 0,5 litre sahte içki, 81 sahte içki bandrolü ve 83 sahte etiket ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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