Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, sahte içki ürettiği belirlenen bir zanlının evinde arama yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.