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        Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "İki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var, beraberlik de benim şahsı kanaatim normal sonuç." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:58
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        Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "İki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var, beraberlik de benim şahsı kanaatim normal sonuç." dedi.

        Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi maç oynadıklarını dile getirdi.

        Oyunun ilk 45 dakikasında topa sahip olduklarını anlatan Karaman, "Bence iyi bir maç oldu. Çok güzel bir atmosfer. Oyunun ilk 45 dakikası biraz daha oyuna hakim olan, topa sahip olan, hücuma çıkarken de iyi organize ataklar gösteren takım görüntüsü verdik. Nitekim içeri ilk devrenin son bölümünde 1-0 ile girdik. İkinci yarı 20 dakikadan sonra yani özellikle oyunun son uzatma ve son 10 dakikalık bölümünde otomatikman 1-0 koruma içgüdüsü ortaya çıktı. Oyuncularda bu alışkanlık var. Bunu Manchester City-Real Madrid maçında da gördük. İkinci yarıya baktığınızda 30 dakikalık bir bölüm Real Madrid'in kendi ceza sahası içerisinde ve üzerinde geçti. Dolayısıyla maalesef bunu oyunculardan atamıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Samsunspor'un son dakikalarda önemli pozisyon yakaladığına işaret eden Karaman, "Samsunspor'un da 1-0'dan 1-1 yaptıktan sonraki bir pozisyonu var. İşte direkten dönen, daha sonra bizim hakim olduğumuz. Yani iki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var, beraberlik de benim şahsı kanaatim normal sonuç. En azından Samsunspor puan olarak 39 oldu, biz 41 olduk. Aşağıdakilerle pozisyonlarımızı koruduk. Samsunspor takımına başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Artık odağımız o maçtadır." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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