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        Samsun'da silahla kazara kendisini vuran kişi hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde silahla kazara kendisini vuran kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:39
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        Samsun'da silahla kazara kendisini vuran kişi hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde silahla kazara kendisini vuran kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Dededağ Mahallesi'nde silahla havaya ateş etmek isteyen M.Y. (26), kazara kendisini bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.Y, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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