Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kızılırmak Deltası'nda "su papatyaları" açtı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte açan su papatyaları masalsı görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Deltası'nda "su papatyaları" açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte açan su papatyaları masalsı görüntüler oluşturdu.

        Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

        Deltadaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir su basar ormanı özelliğinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik bakımından büyük bir zenginlik barındırıyor.

        Suyla kaplı bir zeminde yükselen ağaçlar ile suyun beyaz ve yeşille kaplı yüzeyi kuş ve doğa sesleriyle birleşince orman ziyaretçilerine bir masalın içindeymiş hissi yaşatıyor.

        Bilinen 365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahla kazara kendisini vuran kişi hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da silahla kazara kendisini vuran kişi hastaneye kaldırıldı
        Samsunspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Samsunspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Samsunspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsun'da arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı