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        Bafra'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvası başladı

        Bafra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'na 120 genç sporcu katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:31
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        Bafra'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvası başladı
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        Bafra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'na 120 genç sporcu katıldı.

        Bafra Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünün düzenlediği, turnuva, Gençlik Merkezi Müdürlüğü çok amaçlı salonunda başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve 120 sporcunun katılım sağladığı turnuva, iki gün sürecek ve derece yapan sporculara ödüllerinin verilmesiyle son bulacak.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'na katılan tüm gençlere başarılar diler, sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

        Sporcuların bekleyen ailelerine ikramların yapıldığı turnuva devam ediyor.

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