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        Samsun'da iki muhtar da görevlerinde 40 yılı geride bırakacak

        Samsun'un Havza ilçesinde 1989'dan bu yana muhtarlık yapan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sekizinci dönem için yeniden muhtar seçilen Şaban Bekdaş ve Haşmet Sungurtekin, mazbatalarını alarak mahallelerinde 8. dönem muhtarlık görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:34
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        Samsun'da iki muhtar da görevlerinde 40 yılı geride bırakacak
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        Samsun'un Havza ilçesinde 1989'dan bu yana muhtarlık yapan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sekizinci dönem için yeniden muhtar seçilen Şaban Bekdaş ve Haşmet Sungurtekin, mazbatalarını alarak mahallelerinde 8. dönem muhtarlık görevine başladı.

        Havza'da Atatürk Evi'nin de bulunduğu, kaplıcaları ile ünlü İmaret Mahallesi'nin yeniden muhtarı seçilen Haşmet Sungurtekin, AA muhabirine, muhtarlık görevinde 35 yılı tamamladığını söyledi.

        Mahallelilere destekleri için teşekkür eden Sungurtekin, "Allah nasip ederse görevde 40 yılı tamamlayacağım. Bu seçimde rakibim olmadı. Sağ olsun mahalle karşıma aday çıkarmadı." dedi.

        Atatürk'ün 1919'da Havza'ya gelişinde kaldığı evin müze olduğunu ve mahallelerinde bulunduğunu belirten Sungurtekin, "Havza'nın en güzel mahallesinde Atatürk Evi ile tarihi camisi ile imarethanesi ile tarihi konumu ile dört dörtlük bir mahallenin muhtarı olmak ayrı bir duygu, ayrı bir heyecan ve büyük bir gurur. İnşallah bu dönemde de mahalle sakinlerimiz ile çok güzel hizmetler yapacağımıza eminim." diye konuştu.

        Yağcımahmut Mahallesi'nde muhtarlık yapan Bekdaş da 1989'dan beri görevini sürdürüyor.

        Son yerel seçimlerde yeniden muhtar seçilen Bekdaş, "Allah'a şükürler olsun sekizinci dönem muhtarlığımızı kazandık ve mazbatamızı aldık. Kaymakamlıktan işlemlerimizi tamamladık. Bu yıl karşıma bir aday çıktı o da seçime iki gün kala adaylıktan çekildi. Allah izin verir ise bu dönem bittiğinde dokuzuncu dönem aday olmayacağım. Nasip olursa bu dönemi tamamlayıp muhtarlığı bırakacağım. Seçmenimin tamamının oyunu aldım." ifadelerini kullandı.

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