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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:50
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde şüphelendikleri M.Ö. (39) ve A.B'nin (38) ikamet ve araçlarında arama yaptı.

        Aramalarda 27 bin 412 sentetik ecza ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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