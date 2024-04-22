Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde şüphelendikleri M.Ö. (39) ve A.B'nin (38) ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

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