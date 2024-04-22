GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde şüphelendikleri M.Ö. (39) ve A.B'nin (38) ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda 27 bin 412 sentetik ecza ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramada ise Osmanlı dönemine ait 100 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.