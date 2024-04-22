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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:28 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:28
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Samsun Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi Vezirköprü Kavşağı'nda Samsun yönüne giden Erhan Şık (35) idaresindeki 55 AFB 047 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkmak isteyen Begüm Bektaş (29) idaresindeki 34 EFU 625 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Kazime (56), Miray (2) ve Nilüfer Bektaş (46) ile Nefes (5), Hatice (35) ve Ayşenaz Demircan (15) yaralandı. Araçta sıkışan Nilüfer Bektaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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