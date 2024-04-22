Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Kazime (56), Miray (2) ve Nilüfer Bektaş (46) ile Nefes (5), Hatice (35) ve Ayşenaz Demircan (15) yaralandı. Araçta sıkışan Nilüfer Bektaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

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