Samsun'da bir iş yeri kundaklandı, 10 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yeri kundaklandı, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden oto galeri olarak kullanılan iş yerinin camları sopalarla kırılıp, benzin dökülerek iki otomobil ateşe verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili, K.Ş, C.Ş. ile azmettirici oldukları öne sürülen, O.Ş, Ş.Ş, U.Ş, S.E, Y.F.E, M.T, S.Ü. ve A.C. gözaltına alındı.