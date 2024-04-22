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        Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üyesi seçimi yapıldı

        Yerel seçimler sonrası Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üyeliği düşen muhtarlar yerine yeni muhtar üyeleri için seçim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 20:12 Güncelleme: 22.04.2024 - 20:12
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        Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üyesi seçimi yapıldı
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        Yerel seçimler sonrası Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti üyeliği düşen muhtarlar yerine yeni muhtar üyeleri için seçim yapıldı.

        Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde mütevelli üyeliğine aday olan Kapaklı Mahallesi Muhtarı Süleyman Sarıdağ ve Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Arif Bozkurt muhtarların oy birliği ile seçildi.

        Seçimlerden sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının işleyişi hakkında Vezirköprü SYDV Müdürü Ahmet Doğanay muhtarları bilgilendirdi.

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