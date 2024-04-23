Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, otomobilin tavan kısmı ve araçta bulunan çantaya zulalanmış 122 gram uyuşturucu, uyuşturucu öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ele geçirildi.

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