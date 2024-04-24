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        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılacak hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:03
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        Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
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        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılacak hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        İlçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda Karaca, göreve başlayan 44 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

        Muhtarları tebrik eden Karaca, "5 yıl boyunca muhtarlarımızla uyumlu şekilde çalışacağız. Hizmetlerimizi yerinde tespit, yerinde hizmet anlayışı ile öncelik sırasına göre yapacağız. Üreten bir belediye, her yönüyle güçlü bir belediye inşa etmek istiyoruz. Sizlerden bize biraz sabretmenizi ve zaman vermenizi istiyoruz." dedi.

        Muhtarlarla yapılan toplantının ilçede yapılacak hizmetlerin koordinasyonu ve iş birliğinin sağlanması açısından önem taşıdığını vurgulayan Karaca, ilçenin geleceği için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkati çekti.

        Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy da Karaca'ya toplantı için teşekkür ederek, "İlçemizin geleceği için önemli bir adım attık. Belediyemizin güçlü olması, bizim güçlü olmamız demektir. Bu süreçte biz muhtarlar olarak iş birliğine her zaman hazırız. İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."diye konuştu.

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