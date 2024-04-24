Samsun'da vatandaşlar, telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

Kendilerini telefonda polis, savcı, hakim, vali gibi tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan ekipler, şüpheli her durumun polis ekiplerine iletilmesi tavsiyesinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede aynı anda çalışma başlattı.

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