Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman, dar alan çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

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