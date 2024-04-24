Havza'da dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı

Samsun'un Havza ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile ekiplerce ilçe merkezinde 4 ekip 12 personelle gerçekleştirilen çalışma sonucunda halkın yoğun bulunduğu noktalarda 2 bin kişiye hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında bilgi verilerek ve broşür dağıtıldı.

Çalışma çerçevesinde özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili kahvehaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, umuma açık iş yerleri ve parklarda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.