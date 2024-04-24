Tekkeköy'de polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada vatandaşlar, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi, telefon ve internet aracılığıyla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı.

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