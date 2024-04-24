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        Tekkeköy'de polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

        Tekkeköy'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:35
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        Tekkeköy'de polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
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        Tekkeköy'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon yoluyla yapılan dolandırıcılığa karşı bilgilendirerek, broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada vatandaşlar, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi, telefon ve internet aracılığıyla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı.

        Kendilerini telefonda polis, savcı, hakim, vali olarak tanıtarak para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan ekipler, şüpheli durumların polise iletilmesi tavsiyesinde bulundu.

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        Galeri

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