Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi'nde B.C.A, S.B. ile iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.C.A. belinden çıkardığı tabanca ile S.B'yi iki el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
S.B, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaçan B.C.A. ise bir süre sonra Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
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