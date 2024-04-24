Tekkeköy'de 12 çift nikah tarihi olarak "24.04.2024"ü tercih etti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 12 çift, nikahlarını "24.04.2024" tarihinde kıydırdı.

Tekkeköy'de bazı çiftler, nikahlarını kıydırmak amacıyla "24.04.2024" tarihi için önceden randevu aldı. Evlendirme dairesine yakınları ile gelen çiftler, hem özel bir tarihte nikahlarının kıyılmasının hem de evlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Tekkeköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde görevli evlendirme memuru Mustafa Köçebeler, en yoğun günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, "12 çiftimizin nikahını kıydık. Çiftlerimiz bu günü çokça tercih etti. Bugün gibi rakamları birbirleriyle uyumlu tarihlerde nikah taleplerimiz çok oluyor." dedi.