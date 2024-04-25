Alaçam'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Hasene Vakfı desteğiyle "Dezavantajlı Bireylere Medikal Ürün Desteği" programı düzenlendi.

Hasene Vakfı Alaçam temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, 18 akülü tekerlekli araç, 4 lojistik tekerlekli akülü araç, 10 tekerlekli sandalye, 10 koltuk değneği, 10 tansiyon ölçme cihazı, 5 şeker ölçme aleti, 5 ateş ölçer, daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi engelli bireylere dağıtıldı.

Hasene Vakfı Alaçam temsilcisi Ali Özgür Ayçil, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır Alaçam ilçesinde hayırseverlerin yardımını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

"Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir" anlayışıyla köprü vazifesi görevini ifa etmeye devam edeceklerini anlatan Ayçil, "Dünyanın ve ülkemizin çeşitli yerlerinden katkıda bulunan, ihtiyaçların karşılanmasına yardım eden tüm hayırsever kardeşlerimizden Rabb'imiz razı olsun. Bu vesileyle bizlerin her daim yanında olan Hasene Vakfı il temsilciliğine ve bizleri yalnız bırakmayan Alaçamlı kardeşlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir ile daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.