Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alaçam'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Hasene Vakfı desteğiyle "Dezavantajlı Bireylere Medikal Ürün Desteği" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:16 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Hasene Vakfı desteğiyle "Dezavantajlı Bireylere Medikal Ürün Desteği" programı düzenlendi.

        Hasene Vakfı Alaçam temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, 18 akülü tekerlekli araç, 4 lojistik tekerlekli akülü araç, 10 tekerlekli sandalye, 10 koltuk değneği, 10 tansiyon ölçme cihazı, 5 şeker ölçme aleti, 5 ateş ölçer, daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi engelli bireylere dağıtıldı.

        Hasene Vakfı Alaçam temsilcisi Ali Özgür Ayçil, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır Alaçam ilçesinde hayırseverlerin yardımını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

        "Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir" anlayışıyla köprü vazifesi görevini ifa etmeye devam edeceklerini anlatan Ayçil, "Dünyanın ve ülkemizin çeşitli yerlerinden katkıda bulunan, ihtiyaçların karşılanmasına yardım eden tüm hayırsever kardeşlerimizden Rabb'imiz razı olsun. Bu vesileyle bizlerin her daim yanında olan Hasene Vakfı il temsilciliğine ve bizleri yalnız bırakmayan Alaçamlı kardeşlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir ile daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri mi çıkarılacak?
        Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri mi çıkarılacak?
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de 12 çift nikah tarihi olarak "24.04.2024"ü tercih etti
        Tekkeköy'de 12 çift nikah tarihi olarak "24.04.2024"ü tercih etti
        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çarşamba'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
        Çarşamba'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
        Çarşamba'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Çarşamba'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a basın mensuplarından ziyaret
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a basın mensuplarından ziyaret