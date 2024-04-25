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        Anadolu'nun yoncası "Albatur" tescillendi

        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak, 13 yıl süren çalışmaları sonucunda Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilecek yonca çeşidi "Albatur"u geliştirip tescilini aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:08
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        Anadolu'nun yoncası "Albatur" tescillendi
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        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak, 13 yıl süren çalışmaları sonucunda Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilecek yonca çeşidi "Albatur"u geliştirip tescilini aldıklarını söyledi.

        Albayrak, AA muhabirine, içerdiği yüksek besin ve protein değerinden dolayı dünyada ve Türkiye'de hayvan yemi olarak yetiştirilen bitkiler arasında yer alan yoncaya, "yem bitkilerinin kraliçesi" denildiğini belirtti.

        Bu bağlamda OMÜ olarak 2010'da başlattıkları çalışma kapsamında "Albatur" ismini verdikleri yonca çeşidini geliştirdiklerini anlatan Albayrak, "Albatur yonca çeşidimizi Isparta, Burdur, Afyonkarahisar illerine bağlı 22 ilçede 60 farklı noktadan klonlayarak topladık. Çeşitli ıslah yöntemlerinin yanı sıra sentetik varyete (çok sayıda tohumun karıştırılması sonucu elde edilen popülasyon) ıslahı ile çeşidimizi geliştirip Türk tarımına ve çiftçisine sunmaya çalıştık." dedi.

        Çalışmalarını geçen yıl tamamladıklarını aktaran Albayrak, başvuruları sonucunda da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce Albatur yonca çeşidinin tescillendiğini kaydetti.

        Geliştirdikleri yonca çeşidinin besin değerinin oldukça yüksek ve Türkiye'nin her yerinde yetiştirilebilecek bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

        "Sahil bölgelerinde yetiştirdiğiniz yoncayı ülkemizin iç kesimlerinde yetiştirmeye kalktığınız zaman, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü bu yonca çeşidi soğuktan zarar görme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bizim geliştirmiş olduğumuz Albatur çeşidi, soğuk zararını minimize edebilecek şekilde ıslah edilmiştir. Çünkü toplandığı bölge Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Konya civarında olduğu için soğuk şartlara oldukça dayanıklıdır. Yani iç bölgelerdeki gibi iç geçit bölgelerinde ve sahil bölgelerinde de başarılı şekilde yetiştirilebilir.

        Dolayısıyla Albatur çeşidi özellikle ülkemizin iç ve iç geçit bölgelerinde çiftçimiz tarafından yetiştirilirse oldukça yüksek kalitede ot verimi elde edilebilir. Saman, ülkemizde yapılan besicilikte hayvanlarımıza fazla verilmektedir fakat samanın protein besin değeri yüzde 3'ün altındadır. Kaliteli bir yemin hayvanları sağlıklı şekilde besleyebilmesi için bu değerin yüzde 7'nin üzerinde olması gerekiyor. Yoncada ise protein değeri yüzde 20-25'lere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla hem besicilikte hem de süt hayvancılığında kullanılması için yoncayı çiftçilerimize şiddetle tavsiye ediyoruz."

        Albayrak, Albatur'un diğer yonca çeşitlerine göre besin değerinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Yonca tohumu düzenli bakımları yapıldığında aynı arazide 4-5 yıl gelişimini sürdürüyor. Özel bir firmaya geliştirdiğimiz 40 kilogram tohumu verdik. Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolü dahilinde bu tohumu her yıl çoğaltarak piyasaya satışını gerçekleştirecekler. Biz de üniversite olarak takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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