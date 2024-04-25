Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        DSİ Samsun Bölge Müdürü Çelik, Salıpazarı Barajı'nda inceleme yaptı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Salıpazarı Barajı inşaatı şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:12 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSİ Samsun Bölge Müdürü Çelik, Salıpazarı Barajı'nda inceleme yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Salıpazarı Barajı inşaatı şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çelik'in barajın inşaat çalışmalarını incelediği bildirildi.

        Barajın gövde beton imalatına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Konvansiyonel beton imalatları devam etmekte olup, gövdede 45 adet beton bloğun imalatı tamamlanmış ve 7 bin 750 metreküp beton dökülmüştür. Ayrıca, derivasyon kondüvisinin yaklaşık 110 metrelik kesiminde tabliye hariç betonarme imalatları tamamlanmıştır. Temelden yüksekliği 76,02 metre olan ve 13,19 milyon metreküp su depolayacak olan Salıpazarı Barajı inşaatında 15 bin 400 dekar sulama (8,85 hm3/yıl) ve 25,74 hm³/yıl içme suyu temini ve 10,90 hm3 taşkın kontrolü sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Anadolu'nun yoncası "Albatur" tescillendi
        Anadolu'nun yoncası "Albatur" tescillendi
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Alaçam'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı
        Alaçam'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı
        Tekkeköy'de 12 çift nikah tarihi olarak "24.04.2024"ü tercih etti
        Tekkeköy'de 12 çift nikah tarihi olarak "24.04.2024"ü tercih etti
        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çarşamba'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
        Çarşamba'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi