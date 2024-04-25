Samsun'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, Hasene International Başkan Yardımcısı Murat Sevinç, Hasene Türkiye Başkan Yardımcısı Ömer Söyleyenoğlu, Hasene Samsun Şube Başkanı Fatih Demir ve Hasene Türkiye Engelliler Temsilcisi Mehmet Akbulut katıldı.

Samsun Valiliği koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen törende, Hasene Vakfınca hayırseverler tarafından gönderilen 80 akülü araç, 55 tekerlekli sandalye, tansiyon aleti, kan şeker ölçüm cihazı, baston, koltuk değneği ve ateş ölçer dağıtımı yapıldı.

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