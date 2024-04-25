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        Samsun'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı

        Samsun'da Hasene Vakfı desteğiyle "Dezavantajlı Bireylere Medikal Ürün Desteği" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:22
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        Samsun'da ihtiyaç sahiplerine medikal ürün bağışı
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        Samsun'da Hasene Vakfı desteğiyle "Dezavantajlı Bireylere Medikal Ürün Desteği" programı düzenlendi.

        Samsun Valiliği koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen törende, Hasene Vakfınca hayırseverler tarafından gönderilen 80 akülü araç, 55 tekerlekli sandalye, tansiyon aleti, kan şeker ölçüm cihazı, baston, koltuk değneği ve ateş ölçer dağıtımı yapıldı.

        Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, Hasene International Başkan Yardımcısı Murat Sevinç, Hasene Türkiye Başkan Yardımcısı Ömer Söyleyenoğlu, Hasene Samsun Şube Başkanı Fatih Demir ve Hasene Türkiye Engelliler Temsilcisi Mehmet Akbulut katıldı.

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