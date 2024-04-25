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        Alaçam Yakakent Devlet Hastanesi inşaatının ihalesi yapıldı

        Alaçam Yakakent Devlet Hastanesinin inşaatının ihalesi, gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:40
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        Alaçam Yakakent Devlet Hastanesi inşaatının ihalesi yapıldı
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        Alaçam Yakakent Devlet Hastanesinin inşaatının ihalesi, gerçekleştirildi.

        Yakakent ve Alaçam ilçelerine hizmet vermesi planlanan Alaçam Yakakent Devlet Hastanesinin ihalesi, yapıldı.

        İhaleyi Teken Elektrik Enerji Üretimi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

        Toplam 17 bin 384 kapalı alanda 50 yataklı olacak hastanede 2 ameliyathane, 12 poliklinik ve 170 araçlık otopark bulunacak.

        Galeri
        Galeri

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