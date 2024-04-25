Salıpazarı'nda silah kaçakçılığı operasyonda 1 zanlı yakalandı

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 141 tabanca mermisi, 34 dolu tüfek kartuşu ve bıçak ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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