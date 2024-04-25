Havza Dereköy Mahallesi'nde "afat kurbanı" kesildi
Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve kazasız, bol kazançlı, bereketli bir tarım sezonu için afat kurbanı kesildi, yağmur duası edildi.
Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve kazasız, bol kazançlı, bereketli bir tarım sezonu için afat kurbanı kesildi, yağmur duası edildi.
Dereköy Mahallesi Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okunarak afetlerden korunmak, kazasız, bol kazançlı, bereketli bir tarım sezonu için dua edildi. Ayrıca kuraklığın bir an evvel son bulması için yağmur duası yapıldı.
Duanın ardından kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, çiftçilere bol kazançlı bir tarım sezonu dileyerek, "Bu tür geleneklerin yaşarılması ve gelecek nesillere aktarılması önemli. Yüce Mevla'm cümlemize bol bereketli ürünler ve helal nasipler versin. Allah niyetlerinizi kabul eylesin." dedi.
Dereköy Mahallesi Muhtarı Veli Tokur da katılımcılara teşekkür ederek, "Bölgemizde yaklaşık 40 mahalle afat kurbanı kesmekte. Ürünlerimizin bereketli olması, kazasız belasız bir hasat için her yıl mahalle sakinlerimiz ile birlikte kurbanımızı kesiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.
Programa AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Ertuğrul Gazi Gedik, Havza Muhtarları Derneği Bakanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Belediye Meclis üyeleri Ersin Şener ve İlhami Uğuz, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.
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