Havza Dereköy Mahallesi'nde "afat kurbanı" kesildi

Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve kazasız, bol kazançlı, bereketli bir tarım sezonu için afat kurbanı kesildi, yağmur duası edildi.

Dereköy Mahallesi Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okunarak afetlerden korunmak, kazasız, bol kazançlı, bereketli bir tarım sezonu için dua edildi. Ayrıca kuraklığın bir an evvel son bulması için yağmur duası yapıldı.

Duanın ardından kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, çiftçilere bol kazançlı bir tarım sezonu dileyerek, "Bu tür geleneklerin yaşarılması ve gelecek nesillere aktarılması önemli. Yüce Mevla'm cümlemize bol bereketli ürünler ve helal nasipler versin. Allah niyetlerinizi kabul eylesin." dedi.