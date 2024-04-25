Rektör Aydın, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

Rektör Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşayan masum insanlara yönelik vahşetin, barışçıl protesto eylemlerine katılan üniversite öğrencilerine yönelik artan şiddetle birlikte devam ettiğini belirtti.

Columbia Üniversitesi'nden Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a kadar pek çok üniversitedeki protestocuların üniversitelerinden, Gazze'deki ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ettiğine işaret eden Aydın, "Ancak, bu taleplere karşı öğrencilerin gözaltına alınması ve üniversitelerin protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiş gibi aşırı tepkilerle karşılaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.