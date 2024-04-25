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        Rektör Aydın, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı

        Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:51
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        Rektör Aydın, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı
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        Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

        Rektör Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşayan masum insanlara yönelik vahşetin, barışçıl protesto eylemlerine katılan üniversite öğrencilerine yönelik artan şiddetle birlikte devam ettiğini belirtti.

        Columbia Üniversitesi'nden Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a kadar pek çok üniversitedeki protestocuların üniversitelerinden, Gazze'deki ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ettiğine işaret eden Aydın, "Ancak, bu taleplere karşı öğrencilerin gözaltına alınması ve üniversitelerin protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiş gibi aşırı tepkilerle karşılaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Üniversite öğrencilerinin barışçıl tepkilerine karşı gösterilen bu orantısız tepkinin, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe yönelik ciddi bir darbe olduğunu vurgulan Aydın, şunları kaydetti:

        "İsrail-Filistin sorunu gibi uluslararası meselelerin, Avrupa'daki bilim insanları ve öğrenciler arasında ifade özgürlüğünün siyasi etkilerle kısıtlanmasıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdiğini görmekteyiz. Bu durum, bir kuşun özgürlüğüne engel olunması gibi, birlikte yaşama kültürünün ve ötekileştirilen toplumların haklarını savunmanın, ne derece baskı altında olduğunu bizlere yeniden göstermiştir. Bu nedenle, yaşananları derin bir üzüntüyle karşılıyor ve özellikle Columbia Üniversitesi'nde uygulanan şiddeti kınıyoruz."

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