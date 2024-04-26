Üniversite öğrencilerine orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi

Eğitimde orman yangınında kullanılan arazözler, yangın ilk müdahale işçilerinin çantaları ile ekipmanları da tanıtıldı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Tuncay Patan, Vezirköprü İşletme Şefi Oğuzhan Cindoruk, Akpınar İşletme Şefi Ahmet Razi Çalışkan önderliğinde eğitime katılan 107 öğrenciye Vezirköprü MYO bahçesinde orman yangınları esnasında yapılması gerekenler ve yangın araç ve gereçleriyle müdahalenin nasıl yapıldığı anlatıldı.

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